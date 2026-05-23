Эксперт Вильчинская развеяла мифы о лечении ран прижиганием и алкоголем

Такие кинематографичные способы обработки на самом деле опасны, отметила поисковик-спасатель.

БАРНАУЛ, 23 мая. /ТАСС/. Кинематографичный способ обработки глубокой раны раскаленным металлом на самом деле может привести к гангрене и столбняку. Как сообщила ТАСС поисковик-спасатель Яна Вильчинская, поранившись в дикой местности, ни в коем случае нельзя пользоваться этим методом.

В кино часто показывают, как открытые раны прижигают раскаленным металлом, чтобы избежать заражения, — однако это всего лишь распространенный миф.

«Это термический ожог поверх уже существующей травмы. Образуется корка из мертвой прижженной ткани, под нее не проходит воздух — идеальная среда для развития инфекции», — объяснила эксперт.

Она также опровергла миф о том, что нужно заливать рану алкоголем. «Вокруг раны обработать можно, а внутрь — ни в коем случае. Это химический ожог, который нарушит кровообращение и замедлит заживление», — отметила она.

При глубокой ране Вильчинская посоветовала наложить давящую повязку и немедленно обращаться к медикам. Также она добавила, что не следует выходить в лес или любую другую «дикую» местность, не имея с собой аптечки.