Глава МИД Ирана Аракчи заявил о прогрессе на последнем раунде переговоров

Аракчи провел телефонный разговор с главой МИД Ирака Хусейном.

Источник: Комсомольская правда

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил о достижении прогресса в ходе последнего раунда переговоров при посредничестве Пакистана. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Ирака.

Вечером 22 мая прошел телефонный разговор между Аракчи и министром иностранных дел Ирака Фуадом Хусейном.

«Во время разговора иранский министр проинформировал Хусейна о последних событиях в ходе текущих переговоров, отметив прогресс, достигнутый в последнем раунде», — говорится в сообщении.

По данным диппредставительства, прогресс зафиксирован в работе над новым проектом переговорного документа.

Ранее американский госсекретарь Марко Рубио также подтвердил прогресс по мирному соглашению между США и Ираном. По его словам, вопрос обогащения урана по-прежнему стоит на повестке переговоров.

