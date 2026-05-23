Половодье в Хабаровском крае завершилось, уровень воды снижается

В Хабаровском крае завершился период весеннего половодья.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровском крае завершился период весеннего половодья. Как сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края, подтопленных территорий нет, на реках края наблюдается спад уровней воды. На реке Амур у Хабаровска уровень находится около нормы — в течение двух суток существенных изменений не ожидается. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Первый заместитель председателя комитета правительства края по гражданской защите Павел Листратенко отметил, что все реки края освободились ото льда. В связи с повышением температуры воздуха граждане начинают отдыхать у водоёмов, однако разрешённых мест для купания в крае пока нет.

Совместно с краевой спасательной службой и ГИМС ГУ МЧС по краю органы местного самоуправления готовятся к летнему сезону: планируются рейдовые мероприятия у воды, установка знаков безопасности, оборудование спасательных постов и информирование граждан. С начала навигации проведено уже 140 профилактических патрулирований.

Краевые власти призывают соблюдать правила безопасности у воды, особенно внимательно следить за детьми. За нарушение требований знаков безопасности предусмотрены штрафы.

