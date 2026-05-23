В Хабаровском крае мужчина сдвинул забор и остался без земли

История с «лишними сотками» в Хабаровском крае закончилась судом и земельным скандалом, — сообщают Суды Хабаровского края.
Житель района имени Лазо решил оформить в собственность небольшой участок рядом со своим домом. Сначала речь шла о 19 квадратных метрах, но во время процесса площадь неожиданно выросла до 22.
Мужчина уверял, что пользуется этой землёй больше 15 лет: территория была огорожена забором, а сам участок якобы никому не нужен. По его логике, этого хватало для оформления права собственности через приобретательную давность.
Но соседи увидели ситуацию иначе. Один из них заявил, что примерно год назад хозяин участка просто перенёс забор дальше и занял часть чужой земли.
Суд назначил экспертизу, и она подтвердила: ограждение действительно стояло уже за пределами официальных границ. Более того, захваченной оказалась не только соседская территория, но и часть межполосицы между участками.
В итоге суд отказал мужчине в требованиях. В решении указано, что пользоваться землёй добросовестно он не мог, поскольку фактически самовольно изменил границы участка. Позже это решение поддержала и апелляция.