Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Приставы начали взыскание долга с Оксаны Самойловой: открыто исполнительное производство

В отношении Оксаны Самойловой открыли исполнительное производство из-за долга.

Источник: Комсомольская правда

Судебные приставы возбудили исполнительное производство о принудительном взыскании задолженности в отношении блогера Оксаны Самойловой. Об этом свидетельствуют данные судебных материалов.

Согласно документам, в службу приставов поступили материалы от мирового судьи о наличии у Самойловой неоплаченного штрафа. Он был назначен за непредставление в установленный срок сведений об ИП в органы Фонда пенсионного и социального страхования РФ.

На основании этих материалов было открыто исполнительное производство в отношении Самойловой.

Ранее KP.RU сообщал, что долг Самойловой перед ФНС превышает 3,329 млн рублей. Еще более 714 тысяч рублей она должна Роскомнадзору за нарушения, связанные с размещением рекламы. С блогера планируется взыскать штраф в размере 300 рублей за несвоевременное предоставление сведений об ИП.