Приставы начали взыскание долга с Оксаны Самойловой: открыто исполнительное производство

Судебные приставы возбудили исполнительное производство о принудительном взыскании задолженности в отношении блогера Оксаны Самойловой. Об этом свидетельствуют данные судебных материалов.
Согласно документам, в службу приставов поступили материалы от мирового судьи о наличии у Самойловой неоплаченного штрафа. Он был назначен за непредставление в установленный срок сведений об ИП в органы Фонда пенсионного и социального страхования РФ.
На основании этих материалов было открыто исполнительное производство в отношении Самойловой.
Ранее KP.RU сообщал, что долг Самойловой перед ФНС превышает 3,329 млн рублей. Еще более 714 тысяч рублей она должна Роскомнадзору за нарушения, связанные с размещением рекламы. С блогера планируется взыскать штраф в размере 300 рублей за несвоевременное предоставление сведений об ИП.