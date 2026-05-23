Россиянам рассказали об изменении графика выплаты пенсий в июне: что известно

Часть российских пенсионеров в июне получат выплаты раньше срока из-за празднования Дня России и длинных выходных с 12 по 14 июня. Об этом заявила эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская.
«В начале июня досрочные выплаты получат пенсионеры со следующими плановыми датами получения пенсии: 12,13,14 июня. Этим категориям граждан выплатят пенсию до 11 числа включительно», — сказала она в интервью РИА Новости.
Подольская пояснила, что Социальный фонд перечислит средства в последний рабочий день перед праздниками. По ее словам, никаких заявлений подавать не нужно — перерасчет и досрочное перечисление осуществляются автоматически.
Ранее KP.RU сообщал, что с 1 августа 2026 года накопительная часть пенсии для почти 136 тысяч россиян вырастет более чем на 17%. По данным Соцфонда РФ, эта мера затронет только тех граждан, кто уже получает такие выплаты. Перерасчет пройдет в автоматическом режиме.