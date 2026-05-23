Аналитик Терехин: Мошенники придумали новую схему отъема жилья у пенсионеров

Мошенники разработали новую схему, которая позволяет лишать пожилых владельцев квартир их жилья через подставные расписки и суды. Об этом сообщил генеральный директор ЮФ «Ляпунов, Терехин и партнеры» Филипп Терехин.
По его словам, аферисты сначала снимают квартиру у пенсионеров, входят в доверие, а потом под благовидным предлогом просят подписать документы, которые на самом деле оказываются долговыми расписками с залогом жилья. Затем они идут в суд и пытаются обратить взыскание на квартиру.
— Один пункт в договоре о займе, штрафе или залоге может создать для собственника серьезные риски. Недвижимость — слишком ценный актив, чтобы принимать юридические решения на доверии и в спешке, —предупредил аналитик в беседе с агентством «Прайм».
Он порекомендовал не подписывать никакие бумаги впопыхах, даже если они кажутся безобидными, и установить на «Госуслугах» запрет на регистрационные действия с недвижимостью без личного участия. При первых признаках обмана, следует немедленно обращаться в полицию и суд.
