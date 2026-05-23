Фестиваль «Не сакура» прошёл на главной аллее ТОГУ в Хабаровске

Май стремительно уступает место июню, а Хабаровск наполняется всевозможными красками. Так и центральная аллея Тихоокеанского государственного университета сменила цвет на нежно-розовый — здесь распустились цветы луизеании, которую многие ошибочно принимают за японскую вишню сакуру. Фестиваль, посвященный цветению трехлопастной сливы и получивший ироничное название «Не сакура», прошел и в этом году, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Уже более 15 лет подряд на центральной аллее ТОГУ собираются студенты, преподаватели и горожане. Яркие фотографии, незабываемые эмоции, выступления творческих коллективов и море впечатлений не оставляют равнодушными никого.
По сложившейся традиции, в рамках мероприятия студенты подготовили музыкальные номера. Они не только перепели отечественные хиты, но и исполнили композиции собственного сочинения. Новшество ждало гостей фестиваля в этом году: каждый желающий мог выступить перед собравшимися и спеть любимую песню.
В течение всего события на аллее дежурили фотографы студенческого медиацентра, которые запечатлевали самые яркие моменты, стоило только их об этом попросить.
До того, как опадет последний лепесток луизеании, осталось еще немало времени. Это значит, что каждый желающий может прийти и полюбоваться цветением уникального растения.