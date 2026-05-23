Предприниматели Советской Гавани прошли обучение в центре «Мой бизнес»

Краевой центр «Мой бизнес» организовал обучающее мероприятие для предпринимателей и самозанятых в Советской Гавани. Встреча прошла в Центральной районной библиотеке им. М. Горького в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Программа состояла из двух блоков. В первой части участники познакомились с региональными мерами поддержки бизнеса, возможностями получения финансовой помощи, особенностями использования бренда «Сделано в Хабаровском крае», а также получили практические советы экспертов по запуску и развитию своего дела.
Вторая часть была посвящена профессиональному развитию бухгалтеров: для них провели курс переподготовки по программе «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит» с выдачей сертификатов. Кроме того, все участники получили доступ к онлайн платформе для дальнейшего самостоятельного обучения.
Директор центра «Мой бизнес» Ксения Прохорова отметила, что такие мероприятия помогают формировать современную бизнес культуру, укреплять предпринимательское сообщество и создавать условия для появления новых успешных проектов.
Стали свидетелями интересного события? Сообщите нам:
Почта: red.habkp@phkp.ru