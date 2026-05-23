В Хабаровском районе Демешин потребовал нарастить выпуск мяса и яиц

Губернатор назвал район ключевой территорией для роста сельского хозяйства края.

В Хабаровском крае губернатор Дмитрий Демешин потребовал увеличить объёмы производства мяса и яиц в Хабаровском районе, — сообщает пресс-служба регионального правительства.

Тему подняли на совещании по социально-экономическому развитию муниципалитета. Несмотря на общий рост показателей, глава региона обратил внимание на снижение производства скота и птицы на убой, а также сокращение выпуска яиц.

По данным районных властей, муниципалитет остаётся лидером аграрного сектора края. На Хабаровский район приходится 27% всей сельхозпродукции региона. Здесь производят 40% молока, 31% мяса, 76% яиц, 22% картофеля и 30% овощей.

«Какие ключевые факторы повлияли на это, и какие меры принимаются для увеличения объёмов производства?» — спросил Дмитрий Демешин.

Министр сельского хозяйства края Павел Сторожук пояснил, что спад связан с заменой непродуктивного стада на племенное. По его словам, восстановление поголовья уже началось. В районе реализуют инвестпроект ООО «Агросфера», строят новые мощности на ферме К (Ф)Х Скалюк Н. А., а также готовят запуск свинокомплекса «СкифАгро-ДВ». В перспективе власти рассчитывают на строительство крупной птицефабрики мощностью 50 тысяч тонн в живом весе.

После обсуждения губернатор отдельно подчеркнул значение района для аграрной отрасли.

«Павел Анатольевич, для вас Хабаровский район — ключевая территория для роста сельхозпроизводства в крае!» — заявил Дмитрий Демешин.

На совещании также обсудили ремонт ФАПа в селе Мирное, нехватку медицинских кадров и состояние детских садов. В Некрасовке в этом году проведут текущий ремонт детсада № 2, а в Краснореченском в 2027 году запланирован капитальный ремонт учреждения по нацпроекту «Молодёжь и дети».