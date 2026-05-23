SpaceX запустила в первый тестовый полёт обновлённую версию Starship

Компания SpaceX со второй попытки осуществила пуск космического корабля Starship.
Речь идёт о первом тестовом полёте обновлённой версии космического корабля. Пуск был осуществлён с космодрома Starbase в Бока-Чика в Техасе в 05:30 (01:30 мск).
Напомним, накануне компания Илона Маска SpaceX была вынуждена отменить пуск.
По словам Маска, во время финального отсчёта «не убрался гидравлический стержень, который удерживает рычаг пусковой башни обслуживания». Он отметил, что отмена не связана с техническим состоянием самого космического корабля.
В январе 2025 года с космодрома Starbase в Техасе провели седьмой тестовый запуск космического корабля Starship, однако представители компании объявили о его «быстром внеплановом демонтаже».
По данным The Wall Street Journal, инцидент создал серьёзную угрозу для нескольких пассажирских самолётов, летевших над Карибским морем.