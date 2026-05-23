Мошенники нашли новый способ отъема жилья у пенсионеров: как аферисты втираются в доверие

Юрист Терехин: мошенники лишают пенсионеров жилья через поддельные расписки.

Источник: Комсомольская правда

Мошенники начали использовать новую схему, с помощью которой могут лишать пенсионеров квартир через поддельные расписки и судебные решения. Об этом заявил юрист Филипп Терехин в интервью «Прайму».

Схема начинается с аренды жилья. По словам юриста, аферисты снимают квартиру и втираются в доверие. Затем под предлогом формальностей они предлагают подписать документы, которые на деле оказываются долговыми расписками с залогом недвижимости.

После этого мошенники обращаются в суд и пытаются добиться обращения взыскания на квартиру. Терехин отметил, что даже один пункт в договоре займа, штрафа или залога может создать серьезные риски для владельца жилья.

Ранее KP.RU писал, что мошенники звонят пенсионерам под видом сотрудников госслужб и сообщают о «надбавках к пенсии». Затем подключаются «силовики», убеждая жертву в том, что на нее пытались взять кредит. Под давлением пенсионеров заставляют брать займы и переводить деньги.