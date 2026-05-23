Врач рассказала, почему россиянам не стоит опасаться завоза Эболы

НОВОСИБИРСК, 23 мая — РИА Новости. Россиянам не стоит опасаться лихорадки Эбола в связи с действием эффективных противоэпидемических мер в аэропортах, которые были отработаны во время предыдущей вспышки заболевания в 2014—2016 годах, сообщила РИА Новости врач-инфекционист, доцент кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Сибирского государственного медуниверситета Юлия Минакова.
«При подозрении на случай лихорадки Эбола у нас работают международные медицинские правила, согласно которым, если человек приезжает из страны, где зафиксирована вспышка лихорадки Эбола, он в обязательном порядке осматривается врачом и на него будет наложен карантин», — рассказала собеседница агентства.
Далее, по словам эксперта, лабораторные исследования исключат у прибывшего лихорадку Эбола и, таким образом, будет предотвращено дальнейшее распространение болезни.
«У нас достаточно хорошо срабатывают медицинские бригады в аэропортах и в случае прибытия гражданина из страны, где вспышка лихорадки Эбола, все у нас хорошо отработано. Мы эти навыки уже отработали в период предыдущей вспышки Эболы в 2014−16 году», — сказала Минакова.
В воскресенье Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку лихорадки Эбола штамма Bundibugyo в ДР Конго и Уганде чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения международного значения.