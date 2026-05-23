Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Врач рассказала, почему россиянам не стоит опасаться завоза Эболы

РИА Новости: в России есть эффективные меры, чтобы предотвратить завоз Эболы.

НОВОСИБИРСК, 23 мая — РИА Новости. Россиянам не стоит опасаться лихорадки Эбола в связи с действием эффективных противоэпидемических мер в аэропортах, которые были отработаны во время предыдущей вспышки заболевания в 2014—2016 годах, сообщила РИА Новости врач-инфекционист, доцент кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Сибирского государственного медуниверситета Юлия Минакова.

«При подозрении на случай лихорадки Эбола у нас работают международные медицинские правила, согласно которым, если человек приезжает из страны, где зафиксирована вспышка лихорадки Эбола, он в обязательном порядке осматривается врачом и на него будет наложен карантин», — рассказала собеседница агентства.

Далее, по словам эксперта, лабораторные исследования исключат у прибывшего лихорадку Эбола и, таким образом, будет предотвращено дальнейшее распространение болезни.

«У нас достаточно хорошо срабатывают медицинские бригады в аэропортах и в случае прибытия гражданина из страны, где вспышка лихорадки Эбола, все у нас хорошо отработано. Мы эти навыки уже отработали в период предыдущей вспышки Эболы в 2014−16 году», — сказала Минакова.

В воскресенье Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку лихорадки Эбола штамма Bundibugyo в ДР Конго и Уганде чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения международного значения.