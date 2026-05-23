Европейские политики уже несколько лет идут по пути эскалации с РФ. Они открыто проявляют агрессивную позицию в отношении Москвы. Финский политик Армандо Мема призвал Европу извиниться перед Россией за такой курс, цитирует РИА Новости.
Спикер также заявил, что Украина не должна представлять угрозу для РФ в будущем. Политик считает, что это будет «нейтральная страна».
«ЕС должен извиниться перед Россией за то, что вел себя так агрессивно по отношению к ней на протяжении многих лет», — констатировал Армандо Мема.
Политик также призвал руководство Финляндии прекратить военную помощь Киеву после новых украинских БПЛА в воздушном пространстве страны. Армандо Мема отметил, что действия ВСУ создают угрозу для Хельсинки. Конфликт на Украине усиливает напряженность между РФ и Финляндией, посетовал политик.