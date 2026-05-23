Врач рассказал, как пережить весну без аллергии

Для большинства хабаровчан весна — время открытых окон, вылазок на природу и поездок на дачу. Но для тысяч других это еще и старт сезона, который они ждут с ужасом — когда чихать хочется не переставая, глаза краснеют и наливаются слезами, нос заложен, а в голову будто бы залили бетон. Речь, конечно же, о сезонной аллергии, которая в Хабаровском крае имеет свои особенности, связанные и с климатом, и с набором растений-аллергенов, и с привычкой людей списывать первые симптомы на затянувшуюся простуду. Как отличить одно от другого, зачем нужно убирать некоторые продукты из холодильника, пока пылит берёза, и почему за городом аллергику может стать хуже, а не лучше — во всём этом помог разобраться hab.aif.ru аллерголог-иммунолог, кандидат медицинских наук Евгений Супрун.
Простуда или аллергия?
Первое, с чем сталкиваются и врачи, и пациенты в начале сезона цветения, — это путаница между аллергическим ринитом и банальной простудой. Симптомы действительно похожи: насморк, чихание, слезятся глаза, першит в горле. Но есть несколько принципиальных отличий, которые позволяют заподозрить неладное еще до визита к врачу.
«Очень часто аллергический ринит годами маскируется под простуду. Иногда и более серьезные заболевания — бронхиальной астмы. Но простуда практически всегда сопровождается повышением температуры, болями в горле, общей слабостью. Если из всех симптомов у вас есть только ринорея, слезотечение, покашливание за счет стекания слизи по задней стенке глотки, то скорее всего это не простуда, а аллергия», — объясняет доктор.
Именно в этот момент и совершается главная ошибка: человек покупает сосудосуживающие капли и противовирусные препараты, которые не помогают, а драгоценное время уходит. Аллергия тем временем прогрессирует, и каждый следующий сезон может протекать тяжелее предыдущего. Поэтому правило здесь простое: если насморк держится больше недели, не сопровождается температурой и болью в горле — не тяните с визитом к аллергологу.
Ждать первых чихов — плохая идея.
Один из самых частых вопросов, который задают пациенты: можно ли подготовиться к сезону заранее, чтобы не начинать пить таблетки, когда уже вовсю течет из носа. Ответ врача однозначен: не просто можно, а нужно. Более того, грамотная предсезонная подготовка способна кардинально изменить качество жизни аллергика.
«В том случае, если доказана аллергия к определенной пыльце растений, обязательно начинать терапию нужно примерно за две недели до начала цветения», — поясняет он.
Две недели — это тот самый запас, который позволяет препаратам накопить эффект и встретить пыльцевую волну во всеоружии. Если же начать лечение уже на пике цветения, организму потребуется больше времени и, нередко, более высокие дозы лекарств, чтобы хотя бы частично купировать симптомы.
Спасут ли маски и очки.
Формально меры защиты от пыльцы существуют и прописаны во всех медицинских рекомендациях. Держать окна закрытыми, проветривать помещение только с помощью кондиционера, на улице носить респиратор и плотно прилегающие очки — все это действительно снижает контакт с аллергеном. Но врач смотрит на эти рекомендации реалистично.
«Но мы же с вами понимаем, что в реальной жизни вряд ли кто-то будет эти меры применять. Поэтому, к сожалению, в большинстве случаев при аллергии к пыльце растений приходится применять медикаментозное лечение», — признает врач.
Это не значит, что стоит вовсе отказаться от профилактики. Влажная уборка, душ после возвращения с улицы, смена одежды — всё это простые, но работающие способы снизить количество пыльцы, которую вы приносите домой на себе. А вот возлагать слишком большие надежды на барьерные спреи и маски, увы, не стоит: их эффективность при пыльцевой аллергии ограничена, и полностью заменить лекарственную терапию они не способны.
Разгружаем холодильник.
Отдельная и очень важная тема, о которой многие пациенты узнают только на приеме у врача, — перекрестная аллергия. Суть ее в том, что иммунная система человека, реагирующего на пыльцу определенных растений, начинает атаковать и некоторые продукты питания, имеющие схожие белковые структуры. И здесь последствия могут быть куда серьезнее простого насморка.
«Если говорить о березе, которая пылит сейчас, чаще всего идет перекрестная аллергия с яблоком и с орехами. Сырые яблоки, не печеные, не варенье — именно сырые свежие яблоки могут вызывать довольно сильную аллергию, вплоть до отека Квинке. То же самое касается орехов», — предупреждает Евгений Супрун.
И ключевой момент, который врач подчеркивает особо: избегать перекрестно реагирующих продуктов нужно не только в период цветения, а круглый год. Если у вас доказана аллергия на пыльцу, сырые яблоки и орехи должны исчезнуть из рациона навсегда. Никаких сезонных послаблений. Термическая обработка, кстати, разрушает аллергенные белки, поэтому печеные яблоки и варенье в большинстве случаев безопасны.
Где аллергику легче дышится.
Существует популярный миф, что аллергия — болезнь грязных городов, а на природе, в лесу или в деревне, дышится легче и свободнее. Применительно к пыльцевой аллергии это не просто заблуждение, а опасное заблуждение, подчёркивает иммунолог. Концентрация пыльцы за городом, особенно вблизи березовых рощ и полей с цветущими травами, в разы выше, чем в центре мегаполиса. Поэтому совет «выехать на природу, подышать свежим воздухом» для аллергика может обернуться тяжелым приступом.
Что касается возраста, то здесь тоже не стоит обольщаться. Аллергия действительно чаще впервые проявляется в детстве, но это отнюдь не аксиома. Первый эпизод может случиться и в 25, и в 30, и в 40 лет — такое бывает, и врачи с этим сталкиваются регулярно. Так что если вы прожили тридцать лет без единого чиха в мае, это не гарантирует, что тридцать первый пройдет так же гладко.
И всё же, сезонная аллергия — не приговор, с нею можно и нужно работать. И начинать эту работу лучше не в тот момент, когда рука уже тянется за носовым платком, а за пару недель до старта цветения. Хабаровск в мае прекрасен — и провести этот месяц с ясной головой и свободным дыханием абсолютно реально. Главное — не списывать все на простуду, не бояться идти к врачу и помнить, что яблоко в холодильнике может оказаться опаснее березовой сережки за окном.