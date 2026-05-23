Врач рассказал, как пережить весну без аллергии

Для большинства хабаровчан весна — время открытых окон, вылазок на природу и поездок на дачу. Но для тысяч других это еще и старт сезона, который они ждут с ужасом — когда чихать хочется не переставая, глаза краснеют и наливаются слезами, нос заложен, а в голову будто бы залили бетон. Речь, конечно же, о сезонной аллергии, которая в Хабаровском крае имеет свои особенности, связанные и с климатом, и с набором растений-аллергенов, и с привычкой людей списывать первые симптомы на затянувшуюся простуду. Как отличить одно от другого, зачем нужно убирать некоторые продукты из холодильника, пока пылит берёза, и почему за городом аллергику может стать хуже, а не лучше — во всём этом помог разобраться hab.aif.ru аллерголог-иммунолог, кандидат медицинских наук Евгений Супрун.