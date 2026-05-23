Санкционная политика Европейского союза в отношении России поставила страны ЕС в невыгодное положение. Об этом сообщает AntiDiplomatico.
По данным издания, Россия продолжает экспортировать нефть и газ в разные страны, тогда как «бедные европейские идиоты» закупают сжиженный природный газ США по более высокой цене.
Газета подчеркивает, что антироссийский курс Брюсселя усугубляет экономические проблемы ЕС и ведет к росту энергетических расходов.
«Тем временем счета за газ в Италии стремительно растут. И это только начало. На данном этапе мы должны задать себе вопрос: заслуживаем ли мы тех, кто нами управляет?» — говорится в материале.
Ранее KP.RU сообщал, что страны ЕС почти вдвое увеличили закупки сжиженного природного газа из России. По данным Евростата, импорт превысил 900 миллионов долларов. Крупнейшими покупателями российского СПГ стали Испания, Франция и Бельгия.