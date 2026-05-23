Сверхтяжёлый космический корабль Starship взорвался в Мексиканском заливе

Космический корабль Starship вернулся на Землю после испытательного полёта, он взорвался в Мексиканском заливе.
«Подтверждено приводнение!», — говорится в сообщении компании SpaceX в соцсети X*.
Взрыв произошёл после приводнения. Кроме того, при выходе в космос корабль потерял один из шести двигателей.
Трансляцию пуска вела компания SpaceX. На кадрах, где запечатлено возвращение, запечатлён взрыв.
Миссия стал 12-м полномасштабным испытанием системы Starship и первым для переработанной конструкции. Корабль доставил на орбиту Земли 22 спутника.
Пуск был осуществлён с космодрома Starbase в Бока-Чика в Техасе в 05:30 (01:30 мск). Накануне компания Илона Маска SpaceX была вынуждена отменить пуск.
Ранее американский бизнесмен Илон Маск заявил, что основной целью его компании SpaceX является полёт на Марс. По его словам, человек впервые ступит на Марс через пять-семь лет.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.