В Хабаровске из горящей квартиры на Тихоокеанской спасли пятерых жильцов

В Хабаровске пожарные МЧС России ликвидировали возгорание в квартире многоэтажного дома на улице Тихоокеанской, — сообщает региональное управление МЧС.
Пожар произошёл в квартире на седьмом этаже. К моменту прибытия спасателей горели домашние вещи на площади около 10 квадратных метров, а подъезд быстро заполнился дымом.
Из задымлённого дома эвакуировали пятерых человек, среди них двое детей. Ещё четырёх жильцов, включая детей, сотрудники МЧС вывели с использованием спасательных устройств.
Пострадавших нет. Огонь полностью ликвидировали за 26 минут. На месте работали 14 человек и 4 единицы техники.
Причины возгорания устанавливаются дознавателями МЧС России.
Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше