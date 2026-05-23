В Новосибирске спасатели освободили запершегося в комнате малыша

Спасатели муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС) в Новосибирске выезжали на необычный вызов, связанный с маленьким ребёнком.
В одной из квартир годовалый мальчик случайно оказался заперт в комнате. Он сумел сдвинуть тяжёлый ящик комода, который заблокировал дверь изнутри. Родители попытались самостоятельно открыть проход, однако сделать это не удалось из-за массивной мебели.
Прибывшие спасатели рассмотрели несколько вариантов проникновения в комнату. В частности, они отказались от идеи демонтировать стекло в двери, так как оно было надёжно закреплено, а его повреждение могло создать угрозу для ребёнка.
В итоге специалисты аккуратно вернули ящик в исходное положение, используя подручный инструмент. Постепенно механизм удалось сдвинуть, после чего дверь открыли.
Ребёнок за время происшествия не пострадал и чувствовал себя спокойно. Спасатели в шутку назвали его «маленьким богатырём» за силу, позволившую сдвинуть тяжёлую мебель.
Инцидент завершился благополучно. Мальчик даже оставил «подпись» в документах спасателей в виде каракулей, а родители поблагодарили сотрудников МАСС за помощь.