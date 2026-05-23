«Ждала своего часа»: Филипп Киркоров рассказал о подарке от Майкла Джексона

19 мая после премьеры спектакля «Гамлет» с участием актера Юры Борисова Дмитрий Певцов призвал установить контроль над теми, кто «работает вне плоскости морально-нравственных ценностей, указанных в 809-м Указе президента». 22 мая Киркоров заявил, что Певцов не может пережить успеха коллеги по всему миру, и выразил мнение, что артист «всегда был гнилым». В тот же день актер заявил, что якобы не знает Киркорова и Борисова.