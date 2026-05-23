«Ждала своего часа»: Филипп Киркоров рассказал о подарке от Майкла Джексона

Певец Филипп Киркоров рассказал на премьере фильма «Майкл», что король поп-музыки Майкл Джексон подарил ему перчатку.
По его словам, знаменитый артист подарил ему еще и головной убор, однако он не сохранился.
— Сегодня у меня даже перчатка от Майкла Джексона. Он мне ее подарил вместе с котелком, но котелок, к сожалению, потерялся при переезде, — рассказал исполнитель в беседе с «Газетой.ру».
Певец признался, что ни разу до этого не надевал перчатку Джексона. Киркоров заявил, что она «ждала своего часа».
Премьера картины «Майкл» прошла в пятницу, 22 мая, в кинотеатре «Октябрь». Байопик рассказывает о восхождении легендарной звезды. Главную роль в нем исполнил племянник короля поп-музыки Джаафар Джексон.
Филипп Киркоров ранее обвинил актера Дмитрия Певцова во лжи и в лицемерии. Он отметил, что артист, который «не знает, кто такой Киркоров», три-четыре года назад хотел лишить его одного из званий.
19 мая после премьеры спектакля «Гамлет» с участием актера Юры Борисова Дмитрий Певцов призвал установить контроль над теми, кто «работает вне плоскости морально-нравственных ценностей, указанных в 809-м Указе президента». 22 мая Киркоров заявил, что Певцов не может пережить успеха коллеги по всему миру, и выразил мнение, что артист «всегда был гнилым». В тот же день актер заявил, что якобы не знает Киркорова и Борисова.