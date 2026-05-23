Россиян предупредили о рисках заражения лихорадкой Западного Нила от комаров

Комары на территории России могут переносить вирус лихорадки Западного Нила. Об этом предупредили в пресс-службе Роспотребнадзора.
Для защиты специалисты рекомендуют использовать репелленты, москитные сетки и носить закрытую одежду. Россиянам советуют следить за отсутствием стоячей воды на дачах и возле домов, а также не посещать заболоченные территории.
В Роспотребнадзоре напомнили, что вирус Западного Нила фиксируется в России с 1999 года, главным образом в южных регионах. При этом заболевание не передается от человека к человеку.
Среди симптомов инфекции — высокая температура, головная боль, мышечные боли и кожная сыпь. В ведомстве подчеркнули, что при их появлении следует обратиться к врачу.
Ранее KP.RU сообщал, что начался сезон клещей. Они обитают в высокой траве и кустарниках, поэтому особо внимательными нужно быть в лесу и парках. В Роспотребнадзоре отметили, что в зону риска попадают младенцы, их следует носить на руках.