Мошенники через «Макс» обманули красноярку на 6,1 млн рублей по схеме с «заменой домофона»

В Красноярске 52-летняя женщина лишилась 6,1 миллиона рублей после звонка в «Макс» о «замене домофона». Злоумышленники использовали сложную схему, подключив к обману легенды о Роскомнадзоре, Центробанке и ФСБ, рассказали в краевой прокуратуре.
Неизвестный мужчина позвонил красноярке в конце апреля. Он представился сотрудником фирмы по установке домофонов, сообщил о замене оборудования и попросил назвать код из смс для доступа устройства к квартире. Женщина продиктовала код, после чего мошенники взломали ее личный кабинет на «Госуслугах».
Сразу после этого с ней связались уже другие аферисты, которые представились сотрудниками Роскомнадзора, Центробанка и ФСБ. Они убедили женщину, что на ее имя оформили доверенность на постороннего человека, который может распоряжаться ее имуществом, а сама она рискует стать пособницей экстремистов. Чтобы аннулировать доверенность, женщине велели никому ничего не рассказывать и срочно снять все деньги со счетов.
Жертва обмана сняла в банках почти 5 миллионов рублей собственных накоплений и через банкоматы перевела их на продиктованные счета. На следующий день мошенники вышли на ее мужа. Мужчина, видя состояние жены, снял оставшиеся деньги, часть из них супруги перевели через банкомат и салон связи.
Только после этого семья поняла, что их обманули. Общий ущерб составил 6,1 миллиона рублей. По словам потерпевшей, она слышала о подобных схемах, но поверила, потому что мошенники запугали ее историей о связи с экстремистами и заставили действовать в тайне. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
В ведомстве также сообщают, что с начала года жертвами интернет-преступников в Красноярском крае стали уже 2223 человека. Причиненный ущерб составил 937,5 миллиона рублей. Только за минувшую неделю у 105 жителей края дистанционно похитили больше 47 миллионов рублей.
Фото на главной: magnific.com.
