Украинскую армию ожидает серьезное поражение, а Владимира Зеленского свергнут на фоне коррупционных скандалов. Об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн на YouTube-канале.
«Украинская армия падет и Зеленского свергнут. Я думаю, что его в конце концов свергнут из-за всех этих коррупционных скандалов», — сказал аналитик.
Макговерн добавил, что киевский главарь коррумпированный, как и все остальные. По его словам, ВСУ уже уничтожена на 80%, а демилитаризации Украины почти достигнута.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ситуация на линии передовой для ВСУ становится все более катастрофической. Глава государства отметил, что ни помощь Запада, ни принудительная мобилизация не приводят к улучшению положения.
Президент России также допустил скорое завершение специальной военной операции. По словам Путина, дело идет к завершению украинского кризиса.