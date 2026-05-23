Юристы сказали, чем закончится суд над Пугачёвой в РФ

Защита воронежской пенсионерки Анастасии Никифоровны обратилась в Верховный суд после отказа низших инстанций принять её иск к Алле Пугачёвой. Пожилую женщину возмутило интервью в сентябре прошлого года. По мнению пенсионерки, Пугачёва некорректно высказывалась на острые политические и общественные темы. В своём заявлении в суд истица просила признать эти слова не соответствующими действительности и затребовала в качестве компенсации 15 миллионов рублей, которые планировала перевести в фонд «Защитники Отечества».
Юрист Иван Соловьёв, комментируя aif.ru эту ситуацию, отметил, что исковые требования, которые были предъявлены к Пугачёвой в Москве общественниками, юристами, были возвращены неоднократно.
«У любого судьи есть перечень технических оснований, в соответствии с которыми можно бесконечно долго не принимать исковое заявление, тем более такое скандальное. Тут надо обратить внимание на главный момент: как только иск будет принят, к нему может присоединиться неограниченное количество лиц, он может стать коллективным. Такое право есть у наших граждан. Иск придётся рассматривать по существу: то есть заслушивать стороны, слушать аргументацию, слушать сторону Пугачёвой, значит, и потом выносить соответствующее решение», — сказал он.
По мнению Соловьёва, в том, что число исков к Пугачёвой растёт, нет ничего удивительного.
«В том, что у людей накопилось критическое количество претензий к Пугачёвой, нет ничего удивительного, потому что её высокомерное поведение по отношению к своим согражданам возмущает людей. Люди имеют на это право. Выразить это в конкретной юридической претензии удаётся немногим. Пока мы видим, что общая тенденция сегодня говорит о том, что суды не будут принимать иски к Пугачёвой. Думаю, что пока у неё есть имиджевая защита», — отметил он.
В свою очередь юрист Александр Хаминский объяснил aif.ru, почему местный суд отказал воронежской пенсионерке.
«Суд отказал пенсионерке в принятии заявления совершенно верно по той простой причине, что такие исковые требования предъявляются по месту жительства ответчика, то есть необходимо было подавать в Одинцовский суд. В Верховном суде жалобу защиты пенсионерки не будут рассматривать по существу исковых требований, а речь идёт только о процессуальном моменте — отказе в принятии заявления в Воронежской области», — сказал он.
Собеседник издания отметил, что в Одинцовском суде уже рассматривались подобные иски.
«В Одинцовском суде уже сложилась практика по подобным искам. Туда обращались, в том числе, известные в блогосфере граждане — адвокат Трещёв, это общественник Бородин. Одинцовский суд отказал в приёме этих заявлений. В первом случае были нарушены требования подсудности, в другом случае указали на ошибки в иске, и заявитель не исправил их. Практически во всех случаях Одинцовский суд не смог установить, в чём смысл нарушенных прав», — уточнил юрист.
Хаминский указал, что в каждом случае у суда были веские причины для отказа.
«Бабушка подала не в тот суд, в который надо было подавать. Остальные заявители подали в Одинцовский, но у них суд нашёл либо множество ошибок в самом заявлении, которые они не исправили в установленное время, либо не смогли изначально подтвердить, что права могли бы вообще быть нарушены», — резюмировал Хаминский.