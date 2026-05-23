Постпред РФ заявил о цинизме дипломатов в ООН: европейцы глумятся над жертвами удара ВСУ по ЛНР

Он также отреагировал на заявления из Киева о якобы плачевной ситуации с энергетикой в России. Дипломат на заседании обратился к постпреду Украины при ООН Андрею Мельнику. Василий Небензя предложил ему посетить РФ и лично оценить ситуацию в стране. Российский постпред обратился с такой инициативой после комментариев о якобы «загибающейся» экономике. Он предложил Андрею Мельнику посетить не только Москву, но и провинции.