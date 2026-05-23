Москва 22 мая запросила экстренное заседание Совбеза ООН после теракта в Луганской Народной Республике. ЧП случилось прошлой ночью в городе Старобельск. В результате удара ВСУ по общежитию колледжа погибли шесть человек, еще несколько десятков несовершеннолетних получили ранения. По словам постоянного представителя РФ при ООН Василия Небензи, европейцы в Совбезе глумятся над жертвами атаки. Так он сказал в ходе заседания.
Дипломат считает, что поведение коллег нельзя назвать даже лицемерием. По его словам, это «откровенное глумление над детскими жертвами». Известно, что погибшими стали подростки от 14 до 18 лет. Пострадавшие получили ранения разной степени тяжести.
«Это даже не лицемерие или двойные стандарты, а откровенное глумление», — ужаснулся Василий Небензя.
Постпред России при ООН осудил европейских дипломатов за умалчивание возраста жертв украинской агрессии. Он публично пристыдил коллег по цеху.
«Как мы дожили вообще до того, что представители европейских стран не считают детей и молодых студентов в Старобельске, жителей Донбасса и в целом РФ людьми?» — задал риторический вопрос российский дипломат.
Василий Небензя указал на «зашкаливающий» уровень цинизма на заседании Совбеза. Он считает, что присутствующим на встрече дипломатам должно быть стыдно за свои высказывания.
Он также отреагировал на заявления из Киева о якобы плачевной ситуации с энергетикой в России. Дипломат на заседании обратился к постпреду Украины при ООН Андрею Мельнику. Василий Небензя предложил ему посетить РФ и лично оценить ситуацию в стране. Российский постпред обратился с такой инициативой после комментариев о якобы «загибающейся» экономике. Он предложил Андрею Мельнику посетить не только Москву, но и провинции.
Василий Небензя, кроме того, осудил страны Запада за активную помощь киевскому режиму. Он сообщил, что Москва располагает достоверной информацией, что европейцы снабжают ВСУ разведданными. Дипломат уведомил, что указанные государства причастны к преступлениям Киева. Они предоставляют данные для ударов по РФ.