Эксперты назвали топ вакансий для омичек в декрете

На основе данных по Омской области эксперты Авито Работы по запросу портала Om1 представили список вакансий, которые могут подойти для мам в декрете.
В список вошли предложения о работе, не требующей специальных навыков и опыта, с различными вариантами занятости, такими как неполный рабочий день, сокращённая неделя, а также гибкий или удалённый график. Однако эксперты рекомендуют трезво оценивать свои возможности, чтобы понять, удастся ли уделять достаточно времени работе без ущерба для воспитания ребёнка и собственного здоровья.
Омичкам в декрете часто предлагаются вакансии в сферах торговли, общественного питания, логистики и администрирования. Это могут быть должности продавцов-кассиров, операторов доставки и пунктов выдачи интернет-заказов, администраторов фитнес-клубов и салонов красоты, а также сотрудников колл-центров и работников фастфуда. К примеру, вакансия сотрудника пункта выдачи товаров с почасовой оплатой от 110 до 300 рублей открыта как для опытных специалистов, так и для новичков, готовых пройти обучение. От кандидата требуется внимательность, общительность и уверенное владение ПК.
Ассистент по работе с карточками товаров на маркетплейсе может работать удалённо по гибкому графику от двух часов в день. Если у кандидата нет соответствующего опыта, его обучат оформлению описаний, проверке информации и редактированию визуального контента по шаблонам. Главное условие — наличие компьютера с доступом в интернет и грамотная письменная речь. Заработок за полноценную смену составляет от 4000 рублей.
Молодые мамы также могут найти подработку в своей профессиональной области или в соответствии со своими увлечениями. Одним из популярных направлений является репетиторство. Репетиторы по информатике могут выбрать удобное время для занятий с учениками 5−11 классов, при этом проверка домашних заданий не требуется, а вознаграждение зависит от опыта и количества проведённых уроков. Аналогичные условия действуют для репетиторов начальных классов, которые будут проводить диагностику знаний, разрабатывать индивидуальные программы и предоставлять обратную связь родителям.
Навыки фото- и видеосъёмки, а также креативный подход пригодятся помощнику блогера — специалисту по мобильной съёмке. Задачи включают съёмку видео и фотографий по договорённости с заказчиком, на что потребуется не менее 4 часов в неделю. Почасовая оплата начинается от 400 рублей и может увеличиться, если взять на себя также монтаж коротких роликов для социальных сетей.