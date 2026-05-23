Диетолог Поляков назвал главные ошибки при приготовлении окрошки

Диетолог Поляков назвал худший вариант окрошки. Может спровоцировать обострение хронических заболеваний.

Источник: Аргументы и факты

Худший вариант традиционного летнего супа, по мнению диетолога, врача-эндокринолога Антона Полякова, превращает окрошку в калорийную бомбу, способную спровоцировать обострение хронических заболеваний.

«Вредный вариант — это когда много картошки, мало овощей и клетчатки, всё заливается сладким магазинным квасом и обильно заправляется майонезом. По сути, это уже не окрошка, а салат оливье на минималках. Такое блюдо создаёт повышенную нагрузку на желудочно-кишечный тракт и может спровоцировать обострение гастрита или панкреатита», — отметил специалист в беседе с aif.ru.

Врач отметил, что в подавляющем большинстве случаев покупные квасы содержат много сахара, что делает их не полезным, а вредным продуктом в составе холодного супа.

Ранее Поляков рассказал, какая шаурма является самой вредной.