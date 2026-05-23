Новосибирцы спасли сокола пустельгу возле Экспоцентра

Новосибирцы спасли самца сокола пустельгу, который не мог взлететь. Об этом сообщили волонтеры Новосибирского центра реабилитации диких животных.
— 17 мая поступил взрослый самец пустельги, привезли со стороны Экспоцентра, птица была в крови. Чья была кровь — неясно, птица была целая, но не может летать. Рентген подтвердил, что нет травм, — сообщила КП-Новосибирск Мария Боровская, врач-ветеринар- орнитолог.
Специалист предполагает, что птица могла врезаться и получить черепно-мозговую травму. Сейчас сокол находится на реабилитации, его ставят на крыло и готовят к выпуску.
— Пока лечим от ЧМТ препаратами для улучшения кровообращения и работы мозга, глистогонное и обработка от внешних паразитов. Этот вид массовый и их очень много в городе можно встретить. Питаются они только мышами, от свинины и курицы быстро портится ЖКТ. Если нашли такую птицу- лучше не кормить, а сразу передать волонтерам, — сообщила Мария Боровская.