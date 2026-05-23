Бывшая жена Мерзликина Анна рассказала, что обратилась к психотерапевту

Бывшая жена актера Андрея Мерзликина Анна рассказала, что обратилась к психотерапевту после развода с артистом.
Она сообщила, что каждую неделю встречается со специалистом уже более года.
— Еженедельная индивидуальная сессия с психотерапевтом. Больше года работаю в таком режиме. Запрос меняется, но работа все глубже, — поделилась она с подписчиками на своей странице в соцсети.
Андрей Мерзликин развелся с женой Анной в 2025 году и с тех пор воспитывает четверых детей. В апреле он рассказал, как изменилась его жизнь. По его словам, экс-супруга живет за границей, но это не мешает ей воспитывать детей. Артист отметил, что со временем его жизнь наладилась, но первое время ему было очень тяжело.
Мерзликин развелся с Анной Осокиной 8 июля — в День семьи, любви и верности. Пара была вместе с 2004 года. В этом браке на свет появились четверо детей. История любви и расставания пары — в материале «Вечерней Москвы».