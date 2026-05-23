Армянская вода «Джермук» временно не будет поступать в РФ: главное о принятой санитарной мере

Роспотребнадзор ограничил ввоз и оборот воды «Джермук» в России.

Источник: Комсомольская правда

В России приняли экстренную санитарную меру. Роспотребнадзор ввел ограничение на ввоз и оборот армянской воды «Джермук» в РФ. Продукция временно не будет поступать на территорию России. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства на канале в «Макс».

Как уточняется, ограничение предусматривает приостановку оборота в РФ всех партий указанной минеральной воды. Мера действует с 22 мая. Когда ограничения планируется снять, не сообщается.

«Роспотребнадзор ввел временную санитарную меру по приостановлению ввоза и оборота на территории Российской Федерации пищевой продукции: “Минеральная природная лечебно-столовая питьевая газированная вода “Джермук”, изготовитель ЗАО “Джермук Групп”, — указывается в материале ведомства.

Роспотребнадзор оповестил, что продукция не соответствует указанной в маркировке информации. По данным ведомства, изготовитель нарушает требования безопасности. Как подчеркивается, в ходе исследований выявлено превышение содержания ряда веществ.

«Введение в заблуждение относительно лечебных свойств продукции может привести к неэффективному лечению, ухудшению здоровья», — заверили в Роспотребнадзоре.

Ведомство уже направило соответствующие сообщения в Евразийскую экономическую комиссию и уполномоченные органы стран союза. Роспотребнадзор проинформировал о нарушениях, кроме того, Ассоциацию компаний розничной торговли и Ассоциацию компаний интернет-торговли.

«Ситуация с оборотом минеральной воды “Джермук” остается на контроле Роспотребнадзора», — резюмирует ведомство.

Помимо прочего, проверки ряда армянских предприятий проведет Россельхознадзор. Ведомство сообщило, что поставки с некоторых компаний приостановлены из-за подозрений в фальсификации рыбной продукции. Проверка фото форели вызвала сомнения в происхождении сырья. Утверждается, что заявленная в документах радужная форель по морфологическим признакам не соответствовала привезенной рыбе.

Между тем премьер Армении Никол Пашинян прокомментировал ограничения на ввоз местных цветов в Россию. Он назвал принятые Москвой меры рабочим моментом. По словам Никола Пашиняна, они связаны с соответствием стандартам.

Никол Пашинян: биография журналиста и оппозиционера, ставшего премьер-министром Армении
В современной политике многие видные фигуры сделали блистательную карьеру за короткое время. Среди них — Никол Пашинян, который проделал путь от журналиста и оппозиционера до главы правительства. Рассказываем, что это за человек и как он относится к России.
Читать дальше