Госавтоинспекция выявила 69 нарушений в ходе рейда «Автобус» в Приморье

По итогам профилактического мероприятия «Автобус» в Приморье составлено 69 административных материалов. В ходе рейда инспекторы проверили 205 транспортных средств, работающих на маршрутных пассажирских перевозках, сообщила пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.
«В числе основных нарушений, как и прежде выявлены факты управления транспортным средством без технического осмотра, а также при наличии неисправностей и условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена», — говорится в сообщении.
В отношении водителей составлены 63 материала составлены, ещё по три — на должностных и юридических лиц.
Безопасность последних звонков в Приморье обеспечат полиция и дружинники.
Торжественные мероприятия, посвященные окончанию учебного года, начались сегодня и завершатся 27 мая.
Напомним, что полиция Приморья и добровольные народные дружины взяли под усиленный контроль безопасность в школах и местах проведения выпускных торжеств. Для этого руководители подразделений МВД разработали специальную систему охраны порядка в учебных заведениях и рекреационных зонах.