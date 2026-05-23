Поиск Яндекса
Ричмонд
+12°
слабая морось
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске начали открываться частные пляжи

Собрали подборку мест, где можно охладиться в летний зной у воды и позагорать.

Источник: Om1 Омск

Лето пришло в Омск раньше, чем на календаре, и на новой неделе в городе ждут 30-градусную жару. И в эти же дни начинают открывать свои двери для омичей частные пляжи.

Где уже можно с комфортом позагорать и охладиться в знойную погоду?

«АкваРио».

Открытие запланировано на 25 мая 2026 года. В этот день организаторы приготовили для первых гостей развлекательную программу.

Адрес: ул. Завертяева, 5.

Время работы: с 10:00 до 22:00 ежедневно.

Цена: взрослый — 1850 рублей, дети с 4 до 13 лет — 950 рублей, дети до 3 лет бесплатно. Для многодетных семей, семей участников СВО, людей с инвалидностью и пенсионеров действует скидка 50%.

«Ника».

Открытие пляжа состоится 24 мая 2026 года.

Адрес: ул. Суворова, 110.

Время работы: с 10:00 до 21:45 ежедневно.

Цена: взрослые — 1700 рублей безлимит, 1200 рублей за три часа; дети в возрасте до 13 лет — 1000 и 700 рублей соответственно; дети до 6 лет бесплатно.

Экопарк «Малина» (находится за чертой города).

Адрес: село Красноярка, ул. Лесношкольная, 13а.

Время работы: по будням с 12:00 до 21:45, по выходным с 10:00 до 21:45.

Цена: взрослые — 1700 рублей за три часа по выходным и 1200 рублей по будням; 1000 и 700 рублей за 1,5 часа соответственно.

Дети в возрасте от 4 до 13 лет — 1100 рублей за три часа по выходным и 800 рублей по будням; 750 и 600 рублей за 1,5 часа соответственно.

Для многодетных семей, людей с инвалидностью и пенсионеров скидка 30%.

Добавим, что пляж «На Менделеева» ещё не приступил к работе. По данным сервиса 2Гис, открытие запланировано на июнь 2026 года.

Тогда же, в июне, должен начать работу пляж на базе отдыха «Подсолнухи».