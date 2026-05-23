В Омске начали открываться частные пляжи

Лето пришло в Омск раньше, чем на календаре, и на новой неделе в городе ждут 30-градусную жару. И в эти же дни начинают открывать свои двери для омичей частные пляжи.
Где уже можно с комфортом позагорать и охладиться в знойную погоду?
«АкваРио».
Открытие запланировано на 25 мая 2026 года. В этот день организаторы приготовили для первых гостей развлекательную программу.
Адрес: ул. Завертяева, 5.
Время работы: с 10:00 до 22:00 ежедневно.
Цена: взрослый — 1850 рублей, дети с 4 до 13 лет — 950 рублей, дети до 3 лет бесплатно. Для многодетных семей, семей участников СВО, людей с инвалидностью и пенсионеров действует скидка 50%.
«Ника».
Открытие пляжа состоится 24 мая 2026 года.
Адрес: ул. Суворова, 110.
Время работы: с 10:00 до 21:45 ежедневно.
Цена: взрослые — 1700 рублей безлимит, 1200 рублей за три часа; дети в возрасте до 13 лет — 1000 и 700 рублей соответственно; дети до 6 лет бесплатно.
Экопарк «Малина» (находится за чертой города).
Адрес: село Красноярка, ул. Лесношкольная, 13а.
Время работы: по будням с 12:00 до 21:45, по выходным с 10:00 до 21:45.
Цена: взрослые — 1700 рублей за три часа по выходным и 1200 рублей по будням; 1000 и 700 рублей за 1,5 часа соответственно.
Дети в возрасте от 4 до 13 лет — 1100 рублей за три часа по выходным и 800 рублей по будням; 750 и 600 рублей за 1,5 часа соответственно.
Для многодетных семей, людей с инвалидностью и пенсионеров скидка 30%.
Добавим, что пляж «На Менделеева» ещё не приступил к работе. По данным сервиса 2Гис, открытие запланировано на июнь 2026 года.
Тогда же, в июне, должен начать работу пляж на базе отдыха «Подсолнухи».