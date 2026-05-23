Накануне сезона отпусков возобновили рейсы из Омска в Краснодар

С 21 мая 2026 года из Омска возобновил прямые рейсы в Краснодар. Рейсы будет каждую неделю по четвергам выполнять авиакомпания «Нордстар». Перевозить пассажиров на курорт будут самолёты модели Boeing 737−800.
Вылетать из Омска «Боинг» будет в 15:25, прибывать в Краснодар — в 17:00 по местному времени. Обратный рейс из Краснодара планируется отправлять в 18:45, приземляться в нашем городе самолёт будет в 01:55 следующего дня. Продолжительность рейса из Омска в столицу Кубани — 4 часа 35 минут, обратно — 4 часа 10 минут.
Согласно данным на сайте авиакомпании перевозчика, стоимость билета в экономкласс в мае составляет от 23 тысяч рублей, а в июне — от 26 тысяч рублей.