Тысячи верующих пройдут крестным ходом по центру Новосибирска 24 мая

Организаторы приглашают всех желающих присоединиться к шествию.

Источник: Мэрия Новосибирска

В Новосибирске 24 мая состоится традиционный Крестный ход, приуроченный ко Дню славянской письменности и культуры. Этот праздник ежегодно отмечается в России в память о святых равноапостольных братьях Кирилле и Мефодии — славянских просветителях, создавших первую славянскую азбуку.

Молитвенное шествие объединит различные слои городского сообщества. В нём примут участие священнослужители Новосибирской митрополии, официальные лица города и области, представители общественных организаций, а также учащиеся патриотических и воскресных школ при православных храмах региона.

Торжественное шествие начнётся ровно в полдень от Вознесенского кафедрального собора, расположенного на улице Советской, 91. Колонна проследует до Собора во имя святого благоверного князя Александра Невского. По пути запланирована остановка у Часовни во имя святителя Николая Чудотворца. Организаторы приглашают всех желающих присоединиться к шествию.