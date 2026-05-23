Тысячи верующих пройдут крестным ходом по центру Новосибирска 24 мая

В Новосибирске 24 мая состоится традиционный Крестный ход, приуроченный ко Дню славянской письменности и культуры. Этот праздник ежегодно отмечается в России в память о святых равноапостольных братьях Кирилле и Мефодии — славянских просветителях, создавших первую славянскую азбуку.
Молитвенное шествие объединит различные слои городского сообщества. В нём примут участие священнослужители Новосибирской митрополии, официальные лица города и области, представители общественных организаций, а также учащиеся патриотических и воскресных школ при православных храмах региона.
Торжественное шествие начнётся ровно в полдень от Вознесенского кафедрального собора, расположенного на улице Советской, 91. Колонна проследует до Собора во имя святого благоверного князя Александра Невского. По пути запланирована остановка у Часовни во имя святителя Николая Чудотворца. Организаторы приглашают всех желающих присоединиться к шествию.