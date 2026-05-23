В Екатеринбурге строят пять школ

В Екатеринбурге сейчас возводят пять школ, сообщает мэр города Алексей Орлов.
В квартале № 16 Академического района строят школу № 1, на бульваре Владимира Белоглазова — гимназию «Арт-Этюд».
По улице Чемпионов строят корпус школы № 3, по улице Гражданской за Макаровским мостом — корпус школы № 208. На берегу Исети рядом в начале улицы Щорса практически завершено строительство школы на 1500 мест. Учреждение откроют к 1 сентября 2026 года.
Всего за пять лет в Екатеринбурге построили 14 школ на 12 тысяч мест.