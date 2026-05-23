Поиск Яндекса
Ричмонд
+12°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Екатеринбурге строят пять школ

Об этом рассказал глава уральской столицы Алексей Орлов.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге сейчас возводят пять школ, сообщает мэр города Алексей Орлов.

В квартале № 16 Академического района строят школу № 1, на бульваре Владимира Белоглазова — гимназию «Арт-Этюд».

По улице Чемпионов строят корпус школы № 3, по улице Гражданской за Макаровским мостом — корпус школы № 208. На берегу Исети рядом в начале улицы Щорса практически завершено строительство школы на 1500 мест. Учреждение откроют к 1 сентября 2026 года.

Всего за пять лет в Екатеринбурге построили 14 школ на 12 тысяч мест.