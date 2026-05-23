Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
облачно, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Артефакты бронзового века нашли на территории монастыря в Красноярске

Следы поселений нашли на территории Успенского монастыря.

На территории Успенского монастыря археологи вскрыли около 1000 квадратных метров культурного слоя — от конца неолита — начала бронзового века (5−6 тысяч лет назад) до финальной стадии верхнего палеолита (12−14 тысяч лет назад). Об этом сообщили в департаменте градостроительства.

Среди находок: обломки керамической посуды, каменные ножи, скребки и наконечники стрел. Особо редкий фрагмент сосуда эпохи бронзы (3 тысячелетие до н.э.) относится к Афанасьевской археологической культуре, украшен сложным геометрическим орнаментом, нанесённым штампом «прямая лопатка».

Второй культурный слой — участки стоянки охотников на мамонтов и северного оленя возрастом 12−14 тысяч лет. Это первые палеолитические памятники в районе Удачного за долгие годы исследований.

Также нашли кирпич с крестообразным клеймом из кладки монастырского комплекса конца XIX века — специальный заказ для храмового строительства.

«Общая коллекция находок — более 5000 предметов, они будут переданы в государственный музейный фонд», — рассказал археолог, научный руководитель отряда Юрий Гревцов.

Раскопки ведутся по инициативе федеральной компании-застройщика, основанной в Красноярске, которая проектирует новый келейный корпус для Свято-Успенского мужского монастыря.

Ранее мы сообщали, что кости мамонта возрастом 11 тысяч лет нашли в монастыре под Красноярском.