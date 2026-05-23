Артефакты бронзового века нашли на территории монастыря в Красноярске

На территории Успенского монастыря археологи вскрыли около 1000 квадратных метров культурного слоя — от конца неолита — начала бронзового века (5−6 тысяч лет назад) до финальной стадии верхнего палеолита (12−14 тысяч лет назад). Об этом сообщили в департаменте градостроительства.
Среди находок: обломки керамической посуды, каменные ножи, скребки и наконечники стрел. Особо редкий фрагмент сосуда эпохи бронзы (3 тысячелетие до н.э.) относится к Афанасьевской археологической культуре, украшен сложным геометрическим орнаментом, нанесённым штампом «прямая лопатка».
Второй культурный слой — участки стоянки охотников на мамонтов и северного оленя возрастом 12−14 тысяч лет. Это первые палеолитические памятники в районе Удачного за долгие годы исследований.
Также нашли кирпич с крестообразным клеймом из кладки монастырского комплекса конца XIX века — специальный заказ для храмового строительства.
«Общая коллекция находок — более 5000 предметов, они будут переданы в государственный музейный фонд», — рассказал археолог, научный руководитель отряда Юрий Гревцов.
Раскопки ведутся по инициативе федеральной компании-застройщика, основанной в Красноярске, которая проектирует новый келейный корпус для Свято-Успенского мужского монастыря.
