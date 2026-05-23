Артефакты бронзового века нашли на территории монастыря в Красноярске

На территории Успенского монастыря археологи вскрыли около 1000 квадратных метров культурного слоя — от конца неолита — начала бронзового века (5−6 тысяч лет назад) до финальной стадии верхнего палеолита (12−14 тысяч лет назад). Об этом сообщили в департаменте градостроительства.