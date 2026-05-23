В Перми из-за угрозы атаки вражеских дронов приостановили полумарафон

В соцсетях пермяки делятся кадрами из центра города. На кадрах видно, что часть центральных улиц, как и планировалось для забега, огородили. Но старт забегу не дают, а по громкоговорителю пермяков инструктируют, что нужно делать при угрозе атаки вражеских дронов. В частности — укрыться в безопасном месте.