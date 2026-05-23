Подозреваемые в ночной драке в Дзержинске отправлены под домашний арест

Трое молодых людей, причастных к массовой драке у одного из караоке-клубов в Дзержинске, решением суда отправлены под домашний арест. Об этом инциденте, повлекшем за собой возбуждение уголовного дела о хулиганстве, сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области. Напомним, сигнал об инциденте поступил в полицию ранним утром 17 мая. Почти одновременно медицинские работники информировали о госпитализации двух человек с травмами, полученными в результате уличного конфликта на улице Циолковского. Правоохранители оперативно начали расследование, квалифицировав случившееся по части 2 статьи 213 Уголовного кодекса РФ («Хулиганство»).По горячим следам задержали четырех участников потасовки. Их доставили в отделение для допроса. Детальный анализ показаний и изучение записей с камер видеонаблюдения позволили выяснить, что избивали пострадавшего трое из задержанных. Ими оказались ранее не судимые парни в возрасте 18, 19 и 20 лет. Теперь фигурантам дела грозит серьезное наказание — до семи лет лишения свободы. Расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.