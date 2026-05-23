На Дону 26 мая введут «сухой закон» на день

Ограничения связаны с проведением последних звонков в школах региона.

26 мая на территории Ростовской области будет временно введён запрет на розничную продажу алкогольной продукции. Мера связана с проведением последних звонков в школах региона.

Ограничение распространяется на все торговые точки, осуществляющие розничную продажу спиртных напитков: супермаркеты, магазины и иные специализированные торговые объекты. При этом заведения общественного питания (кафе, рестораны и т. д.) под действие запрета не подпадают.

Запрет вводится на основании областного закона о регулировании производства и оборота алкогольной продукции. Предпринимателям, осуществляющим продажу алкоголя, направлено соответствующее предупреждение. За нарушение установленного запрета предусмотрены административные штрафы в размере до 300 тысяч рублей.