Силы ПВО сбили беспилотники над двумя районами Ростовской области

В Ростовской области в ночь на 23 мая силы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
По его словам, БПЛА были уничтожены над Матвеево-Курганским и Тарасовским районами области.
Как уточнил глава региона, информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Обстоятельства инцидента уточняются.
