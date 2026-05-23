В Красноярском крае количество детей в детских домах сократилось на 33%

В Красноярском крае количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в детских домах, сократилось на 33%. 190 детей были переданы замещающим родителям, а 136 детей возвращены в кровные семьи. Это — данные за 2025 год, они прозвучали на заседании комитета по охране здоровья и социальной политике краевого парламента, на котором был заслушан доклад детского омбудсмена, а руководители профильных министерств отчитались о решении поставленных перед ними проблемных вопросов.