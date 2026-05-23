В Хабаровске прошёл юбилейный «ЗаБег.РФ»

В Хабаровске 23 мая состоялся юбилейный, десятый всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ». Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», мероприятие дало старт летней спортивной кампании Года спорта, который объявлен в регионе губернатором Дмитрием Демешиным. Всего на старт вышли свыше двух тысяч бегунов.
В забеге приняли участие более двух тысяч хабаровчан и гостей города. Присоединиться к соревнованиям могли все желающие старше шести лет при отсутствии медицинских противопоказаний. Для этого требовалась справка от терапевта, а также регистрация на официальном сайте мероприятия.
Традиционно организаторы предложили четыре дистанции: один, пять, десять и 21,1 километра. Самыми массовыми стали забеги на пять и десять километров.
В этом году расширили фан-зону. Гости могли не только размяться, но и побороться за призы от партнёров и спонсоров. С подарками ушли не только атлеты, но и все желающие.
«ЗаБег.РФ» — синхронный полумарафон, который проходит одновременно по всей стране. 23 мая старты состоятся более чем в 60 городах России, включая Москву, Санкт-Петербург, Владивосток, Новосибирск, Красноярск и Екатеринбург. Всего организаторы ожидают более 250 тысяч участников.