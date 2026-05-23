18 жителей Хабаровского края прошли в «Антифейк-чемпионат»

18 заявок поступило от жителей Хабаровского края на спецпроект «Антифейк-чемпионат» президентской платформы «Россия — страна возможностей», сообщает пресс-служба регионального правительства.
Итоги заявочной кампании подвели организаторы.
Всего на участие в проекте направлено более 1200 заявок из разных регионов России. Программа направлена на развитие навыков критического мышления, медиаграмотности и умения противостоять недостоверной информации.
Проект реализуется в рамках федерального проекта «Россия — страна возможностей» национального проекта «Молодёжь и дети», инициированного Владимиром Путиным.
В министерстве образования и науки Хабаровского края отметили, что проект помогает участникам ориентироваться в цифровой среде, распознавать манипуляции и проверять достоверность информации.
От Хабаровского края в проекте участвуют школьники, студенты, молодые специалисты и представители digital-сферы. Все зарегистрированные участники уже прошли онлайн-этап, включающий обучение и тестирование по проверке информации и анализу цифрового контента.
По итогам отбора 150 лучших участников пригласят на очный финал, который пройдёт 30 мая в Кластере «Ломоносов». Организаторы обеспечат транспортные расходы для иногородних участников.
Финалисты будут решать практические кейсы по выявлению фейков и анализу информационных угроз, а также смогут посетить лекции экспертов и обменяться опытом. Победители и призёры получат ценные призы.