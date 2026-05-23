Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
облачно, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

18 жителей Хабаровского края прошли в «Антифейк-чемпионат»

Всего на проект поступило более 1200 заявок со всей страны.

18 заявок поступило от жителей Хабаровского края на спецпроект «Антифейк-чемпионат» президентской платформы «Россия — страна возможностей», сообщает пресс-служба регионального правительства.

Итоги заявочной кампании подвели организаторы.

Всего на участие в проекте направлено более 1200 заявок из разных регионов России. Программа направлена на развитие навыков критического мышления, медиаграмотности и умения противостоять недостоверной информации.

Проект реализуется в рамках федерального проекта «Россия — страна возможностей» национального проекта «Молодёжь и дети», инициированного Владимиром Путиным.

В министерстве образования и науки Хабаровского края отметили, что проект помогает участникам ориентироваться в цифровой среде, распознавать манипуляции и проверять достоверность информации.

От Хабаровского края в проекте участвуют школьники, студенты, молодые специалисты и представители digital-сферы. Все зарегистрированные участники уже прошли онлайн-этап, включающий обучение и тестирование по проверке информации и анализу цифрового контента.

По итогам отбора 150 лучших участников пригласят на очный финал, который пройдёт 30 мая в Кластере «Ломоносов». Организаторы обеспечат транспортные расходы для иногородних участников.

Финалисты будут решать практические кейсы по выявлению фейков и анализу информационных угроз, а также смогут посетить лекции экспертов и обменяться опытом. Победители и призёры получат ценные призы.