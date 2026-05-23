В Красноярске объявили победителей международного кинофестиваля

В Красноярске завершился IV Международный фестиваль фильмов для детей и юношества «Герой». Торжественная церемония закрытия прошла 22 мая в одном из кинотеатров краевого центра. Представленные картины не просто развлекают — они помогают ребятам найти верные ориентиры в жизни. От всей души благодарю всех, кто вложил душу в это событие: за творчество, теплоту и искреннее общение. Пусть фестиваль развивается и радует нас новыми яркими премьерами, — отметил министр культуры региона Аркадий Зинов. За пять дней фестиваль посетили около 13 тысяч зрителей. В конкурсную программу вошли 109 фильмов из 27 стран мира, при этом 59 картин были впервые показаны в России. Главную награду фестиваля получил фильм «Путь», а победителями в основных номинациях стали: Лучший игровой полнометражный фильм — «Приятели и наследник» Лучший игровой короткометражный фильм — «Астрономы» Лучший полнометражный анимационный фильм — «Герои Арктики» Лучший короткометражный анимационный фильм — «Сын» Лучший документальный фильм — «Надя, вперед!» Приз зрительских симпатий — «Мой дед» Специальная детская номинация «Кто твой Герой?» — «Новенькая» После завершения фестиваля в Красноярском крае стартует программа «Эхо кинофестиваля “Герой”», в рамках которой жители региона смогут бесплатно посмотреть лучшие фильмы фестиваля в кинозалах по всему краю.