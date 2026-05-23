Как Дом дружбы доставил помощь на передовую

Стометровый российский флаг, казаны плова и адресная помощь бойцам — волгоградский Дом дружбы уже три года объединяет десятки национальностей ради общей победы. Свыше 300 выездов в зону СВО, тысячи тонн гуманитарного груза и закупленные азербайджанской диаспорой «Нивы» стали лишь частью масштабной работы, о которой лидеры общин рассказали на круглом столе в Волгограде. Почему опыт региона признают уникальным, зачем демобилизованные бойцы ищут контакты земляков и какую параллель с защитниками Дома Павлова провели ветераны — в материале «Аргументы и Факты — Нижнее Поволжье».
«На передовой все одной крови».
Так, уже свыше 300 выездов совершили с начала СВО активисты волгоградского Дома дружбы, доставив бойцам и жителям новых регионов России больше 3000 тонн грузов. Такие данные были озвучены на круглом столе лидеров национально-культурных автономий Волгоградской области, который проводился в Облкомказачества. Выезды совершались в рамках международной культурно-гуманитарной акции.
«В ходе акции “Народы вместе сквозь года” мы приезжаем на освобождённые территории, раскрываем стометровый российский флаг, готовим казаны плова и раздаём гуманитарную помощь. К акции присоединились Министерство обороны, МЧС России, Россотрудничество и свыше пятидесяти субъектов Российской Федерации», — рассказал председатель регионального отделения Ассамблеи народов России, руководитель Волгоградской общественной организации «Дом дружбы» Казбек Фарниев.
Волгоградская область регулярно отправляет в зону СВО гуманитарные конвои. Списки необходимого составляют по заявкам командиров воинских частей волгоградского гарнизона.
По итогам прошедшего недавно российско-азербайджанского форума диаспоры закупили для воинов автомобили «Нива». Подобные акции будут повторяться.
Регион отличает слаженность такой работы благодаря созданию единого координационного центра.
«Мы обсуждали вопросы помощи бойцам СВО с коллегами из других регионов, — сообщил председатель Афганской национально-культурной автономии Волгоградской области Абдул Гудзанг Манан. — Помогают все, это хорошо, но у них нет такой организации, как у нас в регионе, к ним не поступают конкретные запросы от бойцов. Полезно проводить именно адресные сборы. Недавно в Волгоград приезжали представители афганских объединений из Краснодарского, Ставропольского краёв, Дагестана, Ростовской области, Москвы, и было подписано соглашение для совместной работы в акции “Народы вместе сквозь года”».
«Мы сами бы не справились».
Масштабная работа по поддержке защитников проводится и внутри региона. Так, Волгоградский филиал фонда «Защитники Отечества» подписал больше 70 официальных соглашений о сотрудничестве с национальными объединениями.
«Наша задача заключается в том, чтобы помочь демобилизованным бойцам СВО вернуться сюда, на родную землю, к мирной жизни. Наши социальные координаторы действуют в каждом районе области, к ним всегда можно обратиться напрямую в центрах социального обслуживания, — рассказала руководитель филиала фонда “Защитники Отечества”, депутат Волгоградской областной думы Анна Ганцева. — Особое внимание мы уделяем ветеранам СВО, получившим ранения, увечья, инвалидность. За три года работы мы приняли порядка 20 тысяч обращений, и 96% из них были решены положительно».
По словам Анны Ганцевой, помощь от диаспор в работе Фонда очень ощутима.
«В нашем филиале всего 66 сотрудников, — рассказала руководитель. — Понятно, что мы своими силами никогда бы не справились с таким огромным потоком обращений. Но нам предлагают помощь общественники, в том числе и активисты национальных объединений. С первого дня работы филиала они были рядом. На линии соприкосновения нет различий, все бойцы — братья по оружию. Но бывает и так, что защитники, вернувшиеся с фронта, просят у нас контакты людей одной с ними национальности. Часто представители диаспор оказывают реальную бытовую помощь. К сожалению, бывают ситуации, когда участники боевых действий остаются без крова и денег, с подорванным здоровьем. И в этом случае тоже им помогают общины».
«У нас одно общее дело».
Объединить усилия представителей всех национальностей следует ещё и на невидимом фронте — речь идёт о патриотическом воспитании молодёжи. Работа проводится колоссальная: в образовательных учреждениях региона открывают в честь погибших героев СВО парты героев, памятные доски, ветераны боевых действий проводят уроки мужества.
«Исторически так сложилось, что на волгоградской земле издревле живут разные народы, и для всех эта земля является домом. И в этом — огромная сила. Когда я недавно проводил урок мужества, школьники спросили, почему страны Европы не смогли долго противостоять фашизму, а советские солдаты в Сталинграде 58 дней обороняли дом Павлова. Конечно, это произошло благодаря героизму наших солдат. Но не стоит забывать, что дом Павлова в Сталинграде обороняли представители 11 национальностей, и все они считали друг друга братьями. Так происходит сегодня и в зоне СВО — все делают одно общее дело, все наши воины — братья. Это очень важно, и это нужно донести до молодёжи. Управлению БПЛА, прыжкам с парашютом можно научить быстро, а вот объяснить, что такое любовь к Родине, за что стоит воевать, за что, если понадобится, стоит отдать жизнь — это важнейшая задача», — подчеркнул директор Волгоградского филиала центра «Воин», председатель Ассоциации ветеранов СВО в ВО, депутат областной думы Игорь Воробьёв.
В ходе круглого стола волгоградским активистам вручили благодарственные письма от организаций социальной сферы ЛНР и других регионов за благотворительную помощь и поддержку. Представители национальных объединений заверили: гуманитарные миссии будут продолжены, так как, смыкая ряды, люди разных национальностей приближают Россию к победе.