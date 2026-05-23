Как Дом дружбы доставил помощь на передовую

«Исторически так сложилось, что на волгоградской земле издревле живут разные народы, и для всех эта земля является домом. И в этом — огромная сила. Когда я недавно проводил урок мужества, школьники спросили, почему страны Европы не смогли долго противостоять фашизму, а советские солдаты в Сталинграде 58 дней обороняли дом Павлова. Конечно, это произошло благодаря героизму наших солдат. Но не стоит забывать, что дом Павлова в Сталинграде обороняли представители 11 национальностей, и все они считали друг друга братьями. Так происходит сегодня и в зоне СВО — все делают одно общее дело, все наши воины — братья. Это очень важно, и это нужно донести до молодёжи. Управлению БПЛА, прыжкам с парашютом можно научить быстро, а вот объяснить, что такое любовь к Родине, за что стоит воевать, за что, если понадобится, стоит отдать жизнь — это важнейшая задача», — подчеркнул директор Волгоградского филиала центра «Воин», председатель Ассоциации ветеранов СВО в ВО, депутат областной думы Игорь Воробьёв.