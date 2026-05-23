Над Прикамьем сбили несколько беспилотников

Сегодня на одно из промышленных предприятий Пермского края была совершена атака беспилотников. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор Дмитрий Махонин.
«Несколько БПЛА было сбито на подлете силами Минобороны и мобильными огневыми группами, — сообщил глава региона. — По предварительной информации, пострадавших нет. На месте работают оперативные службы. Угрозы безопасности жителей нет».
В Прикамье продолжает действовать режим беспилотной опасности. Аэропорт Большое Савино временно приостановил полеты.
Что делать при атаке беспилотника: как определить угрозу и алгоритм действий
Что делать при атаке беспилотника — вопрос, который становится все более актуальным. В этом материале разбираем, что делать при атаке БПЛА, как распознать угрозу, какие действия предпринять на улице и в помещении, а также что известно о компенсации ущерба.