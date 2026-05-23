Дроны ударили по одному из промышленных предприятий Пермского края

Сегодня утром, 23мая, в Пермском крае ввели режимы «Беспилотная опасность» и «Ковер». Следом завыли сирены, и в небо поднялись истребители. Пермяки в соцсетях стали сообщать, что видят над городом вражеские дроны, а после, что слышат и взрывы.
Губернатор Дмитрий Махоини сообщил, что дроны ударили по одному из промышленных предприятий По предварительной информации, пострадавших нет. На месте работают оперативные службы.
Несколько БПЛА было сбито на подлете к региону силами Минобороны и мобильными огневыми группами.
— Угрозы безопасности жителей нет. Прошу сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации, — обратился к жителям глава региона.
