Полумарафон «ЗаБег.РФ» отменили в Иркутске из-за пожара в Иргиредмете

IrkutskMedia, 23 мая. Всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ» (12+) отменили в Иркутске сегодня. Он должен был состояться на бульваре Гагарина. Для этого было введено временное ограничение автомобильного движения по нескольким улицам. Однако от проведения мероприятия пришлось отказаться из-за крупного пожара, который произошел в Иргиредмете вблизи места забега. Подробнее об ограничениях транспорта можно узнать по ссылке.
Ранее агентство сообщало, что в здании НИИ «Иргиредмет» на последнем этаже произошел пожар. К месту были направлены 33 сотрудника МЧС России и 10 единиц техники. Предварительно, площадь пожара составляет 700 кв. метров. В результате произошедшего погибших и пострадавших нет. Сейчас пожар локализован. Прокуратура организовала проведение проверки.