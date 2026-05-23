Полумарафон «ЗаБег.РФ» отменили в Иркутске из-за пожара в Иргиредмете

IrkutskMedia, 23 мая. Всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ» (12+) отменили в Иркутске сегодня. Он должен был состояться на бульваре Гагарина. Для этого было введено временное ограничение автомобильного движения по нескольким улицам. Однако от проведения мероприятия пришлось отказаться из-за крупного пожара, который произошел в Иргиредмете вблизи места забега. Подробнее об ограничениях транспорта можно узнать по ссылке.