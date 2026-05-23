Поиск Яндекса
Ричмонд
+13°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Полумарафон «ЗаБег.РФ» отменили в Иркутске из-за пожара в Иргиредмете

Для проведения мероприятия было перекрыто автомобильное движение по нескольким улицам.

Источник: IrkutskMedia.ru

IrkutskMedia, 23 мая. Всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ» (12+) отменили в Иркутске сегодня. Он должен был состояться на бульваре Гагарина. Для этого было введено временное ограничение автомобильного движения по нескольким улицам. Однако от проведения мероприятия пришлось отказаться из-за крупного пожара, который произошел в Иргиредмете вблизи места забега. Подробнее об ограничениях транспорта можно узнать по ссылке.

Ранее агентство сообщало, что в здании НИИ «Иргиредмет» на последнем этаже произошел пожар. К месту были направлены 33 сотрудника МЧС России и 10 единиц техники. Предварительно, площадь пожара составляет 700 кв. метров. В результате произошедшего погибших и пострадавших нет. Сейчас пожар локализован. Прокуратура организовала проведение проверки.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше