Где нельзя ловить рыбу в Бурабае: появились новые ограничения

Государственный национальны природный парк (ГНПП) «Бурабай» выступил с обращением к рыбакам. Специалисты дали разъяснение по ограничениям и озеру Жукей, сообщает Zakon.kz.

Так, по данным парка, нерестовый запрет действовал с 10 апреля по 20 мая 2026 года.

После завершения данного периода любительская рыбалка, в том числе на карпа, разрешена в установленном порядке.

Отдельно стоит уточнить ситуацию по озеру Жукей.

На данный момент водоем временно закрыт для посещения рыбаками в связи с исчерпанием установленного лимита путевок. По имеющейся информации, ограничения будут действовать ориентировочно до конца июня.

При этом остальные разрешенные для рыболовства озера национального парка продолжают работать в штатном режиме.

Отдыхающих и рыбаков призываем соблюдать природоохранное законодательство, уважительно относиться к экосистеме озер и уточнять актуальную информацию только из официальных источников.

Пресс-служба ГНПП «Бурабай»