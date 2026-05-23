Где нельзя ловить рыбу в Бурабае: появились новые ограничения

Так, по данным парка, нерестовый запрет действовал с 10 апреля по 20 мая 2026 года.
После завершения данного периода любительская рыбалка, в том числе на карпа, разрешена в установленном порядке.
Отдельно стоит уточнить ситуацию по озеру Жукей.
На данный момент водоем временно закрыт для посещения рыбаками в связи с исчерпанием установленного лимита путевок. По имеющейся информации, ограничения будут действовать ориентировочно до конца июня.
При этом остальные разрешенные для рыболовства озера национального парка продолжают работать в штатном режиме.
Отдыхающих и рыбаков призываем соблюдать природоохранное законодательство, уважительно относиться к экосистеме озер и уточнять актуальную информацию только из официальных источников.