Лесных пожарных Красноярского края обучают валке деревьев для борьбы с огнем

Более 20 сотрудников лесопожарных подразделений из Красноярска и поселка Минино проходят обучение профессии вальщика леса. Практические занятия организованы в Емельяновском округе, где специалисты отрабатывают навыки работы с бензопилой на лесосеке. Полученные знания помогут лесным пожарным эффективнее бороться с возгораниями в труднодоступных территориях. В их задачи входит расчистка буреломов, спиливание аварийных деревьев, создание минерализованных полос и подготовка площадок для посадки вертолетов. Работа вальщика считается одной из самых опасных в лесной отрасли, поэтому особое внимание уделяют технике безопасности. Все занятия проходят под контролем опытных инструкторов учебного центра Лесопожарного центра. Будущие специалисты работают в защитной экипировке и детально изучают правила оценки состояния деревьев и направления их падения. После завершения обучения лесные пожарные смогут применять новые навыки уже в нынешнем пожароопасном сезоне. Следующими обучение пройдут сотрудники Туруханского авиаотделения, которое начало работу в прошлом году.